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من برنامج: بالهجري

ابن النديم.. رائد التصنيف والتوثيق

أعماله خلدته عبر التاريخ حيث يعتبر كتابه “التصنيف” خلاصة وافية للإنتاج العلمي والأدبي في الدولة الإسلامية في القرنين الثالث والرابع الهجريين.
21/11/2019
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المصدر : الجزيرة مباشر
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