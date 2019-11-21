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من برنامج: بالهجري ابن النديم.. رائد التصنيف والتوثيق

أعماله خلدته عبر التاريخ حيث يعتبر كتابه “التصنيف” خلاصة وافية للإنتاج العلمي والأدبي في الدولة الإسلامية في القرنين الثالث والرابع الهجريين.

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المصدر : الجزيرة مباشر