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02:46

من برنامج: بالهجري

شاهد: "بالهجري" استقلال ليبيا من الاحتلال الإيطالي

تتناول الحلقة 16 من سلسلة “بالهجري” حدثا وقع في مثل شهر ربيع الأول الجاري حسب التقويم الهجري، وهو إعلان ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة في العام 1371.
1/11/2019
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المصدر : الجزيرة مباشر
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