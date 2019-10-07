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01:54

من برنامج: بالهجري

شاهد: بالهجري.. وفاة هشام الأول مؤسس جامع قرطبة الكبير

تتناول الحلقة التاسعة من سلسلة بالهجري حدثا وقع في مثل شهر صفر الجاري حسب التقويم الهجري، وهو وفاة هشام الأول ثاني خلفاء بني أمية في الأندلس عام 180 للهجرة.
6/10/2019
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المصدر : الجزيرة مباشر
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