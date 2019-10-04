03:58

من برنامج: بالهجري شاهد: بالهجري.. اغتيال الشيخ أحمد ياسين

تتناول الحلقة الثامنة من سلسلة بالهجري حدثا من الأحداث التاريخية التي وقعت في مثل شهر صفر الجاري، وهو استشهاد الشيخ أحمد ياسين.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر