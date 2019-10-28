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من برنامج: بالهجري

شاهد: بالهجري.. ابن منظور صاحب لسان العرب

تتناول الحلقة الـ 15 من برنامج بالهجري العالم اللغوي والفقيه ابن منظور صاحب معجم “لسان العرب”.
27/10/2019
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بالهجري

ابن النديم.. رائد التصنيف والتوثيق

02:02

سفير القرآن وشيخ المناظرين المحدثين.. أحمد ديدات

03:18

شاهد: بالهجري.. استسلام آخر ممالك المسلمين في الأندلس

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شاهد: بالهجري.. الإمام أبو حنيفة النعمان

02:09
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المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
بالهجري

ابن النديم.. رائد التصنيف والتوثيق

02:02

سفير القرآن وشيخ المناظرين المحدثين.. أحمد ديدات

03:18

شاهد: بالهجري.. استسلام آخر ممالك المسلمين في الأندلس

03:01

شاهد: بالهجري.. الإمام أبو حنيفة النعمان

02:09
شاهد المزيد
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