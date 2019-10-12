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من برنامج: بالهجري شاهد: بالهجري.. قصة دخول تتارستان إلى الإسلام

تتناول الحلقة الثانية من سلسلة بالهجري سفارة أحمد بن فضلان لبلاد بلغار الفولغا التي هي دولة تتارستان اليوم وتعتبر تطبيقا مبكرا لما يعرف اليوم بحوار الأديان.

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المصدر : الجزيرة مباشر