من برنامج: بعد منتصف الليل

ما أجواء شهر رمضان المبارك في بلدانكم؟ وما عاداتكم؟

انقضى اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، فكيف قضيتموه؟ وما أجواء هذا الشهر في بلدانكم؟ وما عاداتكم؟
25/3/2023-|آخر تحديث: 25/3/202311:12 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر