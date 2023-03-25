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مدة الفيديو 01 hours 16 minutes 19 seconds
01:16:19
من برنامج:
بعد منتصف الليل
ما أجواء شهر رمضان المبارك في بلدانكم؟ وما عاداتكم؟
انقضى اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، فكيف قضيتموه؟ وما أجواء هذا الشهر في بلدانكم؟ وما عاداتكم؟
25/3/2023
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آخر تحديث: 25/3/2023
11:12 PM (مكة المكرمة)
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المصدر : الجزيرة مباشر
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