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من برنامج: بعد منتصف الليل ما أجواء شهر رمضان المبارك في بلدانكم؟ وما عاداتكم؟

انقضى اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، فكيف قضيتموه؟ وما أجواء هذا الشهر في بلدانكم؟ وما عاداتكم؟

المصدر : الجزيرة مباشر