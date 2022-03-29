البرلمان التونسي يقرر عقد جلسة لإلغاء إجراءات الرئيس الاستثنائية

تلوح في الأفق نذر مواجهة بين الرئيس التونسي قيس سعيّد والبرلمان المجمدة أعماله، حيث قرر مكتب البرلمان برئاسة راشد الغنوشي عقد جلسة عامة الأربعاء المقبل للتصويت على إيقاف العمل بالإجراءات الاستثنائية.

وأبدى سعيّد رفضه لقرار مجلس النواب المجمد، وقال إن المؤسسات الرسمية ستتصدى لمن يريدون العبث بالدولة ودفع التونسيين إلى الاقتتال.

وكان سعيّد قد أعلن منذ نحو 8 أشهر إجراءات استثنائية جمّد بموجبها عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وأقال حكومة هشام المشيشي، وتولى جميع السلطات، في خطوة قال إنها لإنقاذ البلاد من حالة الفوضى وتصحيح المسار الديمقراطي.