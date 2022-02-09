إلى أين تتجه تونس بعد حل المجلس الأعلى للقضاء؟

يتواصل الجدل والتفاعل محليا ودوليا مع قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد بحل المجلس الأعلى للقضاء، كما أعرب سفراء دول غربية وآسيوية والاتحاد الأوربي لدى تونس عن قلقهم لهذا القرار مطالبين بالتراجع عنه.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن حل المجلس الأعلى للقضاء يعد انتهاكا لالتزام تونس بالقوانين الدولية، ووصفت منظمة العفو الدولية القرار بأنه ناقوس الموت لاستقلالية القضاء في تونس.

ومحليا أعربت جمعية القضاة التونسيين رفضها القرار، ودعت إلى التعليق التام للعمل بكافة محاكم البلاد ليومين، فيما دعت أحزاب وشخصيات سياسية إلى مواجهة قرار الرئيس الذي وصفته بغير الدستوري، ويرمي لاستحواذ الرئيس على مرفق القضاء واستخدامه لتصفية خصومه السياسيين، ودعت لممارسة كافة أشكال النضال السلمي لإسقاط القرار.