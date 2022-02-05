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من برنامج: بعد منتصف الليل ما دلالات تصريحات البرهان بشأن شروط تسليم السلطة في السودان؟

تتواصل المظاهرات في السودان احتجاجا على الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وردد المتظاهرون هتافات رافضة لما اسموه انقلابا عسكريا.

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وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان إن القوات المسلحة وكل القوات النظامية والأطراف السياسية ملتزمة بعدم تسليم أمانة السلطة إلا لمن يأتي عبر الانتخابات أو التوافق السياسي. وأكد قائد الجيش السوداني ضرورة التصدي لما وصفه بحملات “التضليل والتلفيق والكذب” عبر وسائل التواصل الاجتماعي الضارة بأمن الوطن، وفق تعبيره.

المصدر : الجزيرة مباشر