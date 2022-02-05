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بعد منتصف الليل.. من المسؤول عن أزمة تونس الاقتصادية؟
تشهد تونس حملة احتجاجات إلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي للمطالبة بصرف رواتب موظفي الدولة، حيث تتصدر حملة “أين راتبي؟” قائمة الأعلى تداولا.
وأقر الرئيس التونسي قيس سعيّد بوجود أزمة في دفع الأجور، وحّمل معارضيه مسؤولية اضطراب توزيع المواد الغذائية الأساسية، وارتفاع أسعارها.
وشهدت رواتب الموظفين هذا الشهر تأخرا في صرفها لمدة ناهزت 10 أيام وفق بعض النقابات، فيما جرت العادة أن يقع صرف الرواتب منتصف كل شهر.
4/2/2022
المصدر : الجزيرة مباشر