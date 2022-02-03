ردود فعل واسعة على تقرير العفو الدولية الذي اعتبر إسرائيل “نظام فصل عنصري”

رحبت فلسطين بتقرير منظمة العفو الدولية (أمنستي) الذي اتهم إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري، وقالت وزارة الخارجية إن تقرير العفو الدولية إثبات إضافي إن إسرائيل دولة فصل عنصري وتجب مساءلتها.

كذلك أشادت حركة المقاومة الإسلامية حماس بتقرير العفو الدولية، وقال هشام قاسم رئيس الدائرة الإعلامية في حركة حماس (إقليم الخارج)، في بيان، إن حركته تنظر بتقدير واحترام إلى جهود منظمة العفو الدولية في إصدار تقريرها المهني الذي يضع الحقائق في نصابها.

واتهمت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري، وطالبت أنياس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية في مؤتمر صحفي عُقد في مدينة القدس الشرقية للإعلان عن تقرير أعدته بهذا الشأن، بمساءلة إسرائيل لارتكابها جريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلًا عن اللاجئين النازحين في بلدان أخرى.

وهذه هي المرة الأولى التي تقول فيها منظمة العفو الدولية إن إسرائيل تمارس الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، وجاء التقرير في 182 صفحة بعنوان (نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظامٌ قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية).