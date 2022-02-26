بعد منتصف الليل.. ما تداعيات تطور الأزمة الروسية الأوكرانية؟

يتصاعد التوتر بين روسيا والغرب منذ أن قررت موسكو الاعتراف باستقلال منطقتي دونيتسك ولوهانسك عن أوكرانيا قبل أن تتوجه قوات روسية إلى المنطقتين الانفصاليتين، وردت أمريكا وأوربا بفرض عقوبات اقتصادية.

صرح بوتين بأنه واثق من أن المواطنين الروس يؤيدون هذا القرار، متجاهلًا التحذيرات الغربية بأن مثل هذه الخطوة ستكون غير قانونية، وستقضي على مفاوضات السلام.

كما اتهم بوتين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بتحويل أوكرانيا إلى مسرح حرب، مضيفًا أن موسكو تخشى نشر قوات الحلف هناك، وتشعر بالقلق من تجسس الطائرات المسيرة الأمريكية عليها.

ويتهم الغرب موسكو التي نشرت نحو 150 ألف جندي على الحدود الأوكرانية، بالبحث عن ذريعة لتبرير التدخل المسلّح.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن فرض حزمة أولية من العقوبات على روسيا ردًا على اعترافها باستقلال منطقتين انفصاليتين شرقي أوكرانيا، وقال بايدن إن فرض العقوبات جاء بتنسيق مع حلفاء أمريكا وأصدقائها في العالم، مشددًا على أن ما قامت به روسيا يعد انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي ويستلزم ردًا قويًا من جانب المجتمع الدولي، كما حذّر من أن هذه الخطوة من جانب روسيا تمثل بداية “غزو عسكري” لأوكرانيا.