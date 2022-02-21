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11 عاما على ثورة 17 فبراير.. ماذا تحقق من مطالب الشعب الليبي؟
أحيا الليبيون الذكرى 11 لثورة 17 فبراير/شباط 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي، وتم إيقاد شعلة الثورة في مدينة مصراتة إيذانًا ببدء الاحتفالات التي شملت استعراضات مدنية وعسكرية.
ولم تمنع الأجواء السياسية المضطربة التي تعيشها البلاد بسبب تأجيل الانتخابات وتعيين فتحي باشاغا رئيسًا لحكومة جديدة، احتشادَ الليبيين بمختلف أعمارهم في عديد من الشوارع والميادين بمدن غربي وشرقي ليبيا، حاملين الرايات وأعلام الاستقلال.
وخلال الأيام الماضية تحوّل ميدان الشهداء بالعاصمة إلى ملتقى لأنصار الدبيبة المعترضين على قرار مجلس النواب تعيين باشاغا لرئاسة الحكومة الجديدة.
21/2/2022
المصدر : الجزيرة مباشر