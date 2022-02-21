11 عاما على ثورة 17 فبراير.. ماذا تحقق من مطالب الشعب الليبي؟

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، إن ما يحدث في البرلمان عبث، ومحاولة لفرض القرارات بالمغالبة بل بالتزوير، مضيفًا أنه سيعلن خطة لإجراء الانتخابات في ذكرى ثورة 17 فبراير.