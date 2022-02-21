ما التداعيات والمآلات للتصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين؟

شهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة على مدار الأسابيع الماضية تصعيدًا متواصلًا من قوات الاحتلال الإسرائيلي، بما قد يتسبب في تفجّر الأوضاع وسط تفاعلات بعض الدوائر في فلسطين.

واعتدى جنود الاحتلال على وقفة تضامنية في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، تم تنظيمها لدعم الأهالي وللتنديد بمخططات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف الحي بشكل خاص والقدس عمومًا.

وفي محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية، أصيب 135 فلسطينيًا يوم الجمعة الماضي بجروح مختلفة خلال مواجهات مع جيش الاحتلال.

كما أصيب شبان فلسطينيون بالرصاص المطاطي في مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال بعد صلاة الجمعة بمدينة الخليل جنوبي الضفة، بينما اقتحم نحو 20 آلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال مدينة جنين معززة بقناصة وجنود كوماندوز متخفين بزي مدني، داهموا بعض المنازل واعتقلوا اثنين من الفلسطينيين قبل أن تجبرهم المواجهات على الهرب.