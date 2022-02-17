ما السيناريوهات المتوقعة والمرتقبة لمسار الأزمة السياسية في ليبيا؟

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري إن إصدار مجلس النواب قرارًا بتكليف فتحي باشاغا رئيسًا لحكومة جديدة إجراء “غير سليم”، ولا يساعد على بناء جسور الثقة بين المجلسين.

وقال بيان لـ54 عضوًا في المجلس الأعلى إن إجراءات مجلس النواب سحب الثقة من عبد الحميد الدبيبة وحكومته “باطلة”، لأنها خالفت الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الموقّع في الصخيرات بالمغرب.

من جانبه يصرّ الدبيبة على التمسّك بمنصبه وعدم تسليمه السلطة إلا لحكومة منتخبة، مضيفًا أنه سيكشف عن خطة متعلقة بقانون الانتخابات وموعد إجرائها.

في المقابل يرى مجلس النواب في مدينة طبرق، أن ولاية الدبيبة انتهت بعد تأجيل الانتخابات، ومنح فتحي باشاغا مهلة حتى 24 فبراير/شباط الجاري لتشكيل حكومته قبل العودة إلى البرلمان لنيل الثقة.

وقال المكتب الإعلامي لباشاغا إن رئيس الحكومة المكلّف أجرى مشاورات لتشكيل الحكومة مع أعضاء مجلس النواب ومع رئيس المجلس الأعلى للدولة وأعضاء مجلس الدولة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبيه، فيما طمأن باشاغا الليبيين بأن عملية التسليم والتسلّم ستتم وفقًا للآليات القانونية والدستورية.