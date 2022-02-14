ما تداعيات قرار المركزي الفلسطيني إنهاء الالتزامات والاتفاقيات مع إسرائيل؟

أثار المجلس المركزي الفلسطيني موجة من الجدل عقب إصداره قرارات تقضي بإنهاء التزامات السلطة الفلسطينية بالاتفاقيات كافة مع الاحتلال الإسرائيلي، ووقف أشكال التنسيق الأمني كافة، وتعليق الاعتراف بها.

وقال الأحمد إن المجلس يقرر إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بكافة الاتفاقيات مع سلطة الاحتلال -وفي مقدمتها الاعتراف بـ”دولة إسرائيل”- إلى حين اعترافها بدولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الاستيطان. وأضاف أن المجلس قرر أيضا وقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة.

وكلف المجلس المركزي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالعمل على وضع الآليات المناسبة لتنفيذ قراراته، وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني.

ويقول خبراء فلسطينيون إن تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بوضع الآليات لتنفيذ تلك القرارات يجعلها غير نافذة.

ويعتبر المجلس المركزي هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني (أعلى هيئة تشريعية) التابع لمنظمة التحرير، ومخول بصلاحيات المجلس.