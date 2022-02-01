بعد منتصف الليل.. كيف ترى انفراد البرلمان الليبي بتشكيل الحكومة الجديدة؟

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عقد جلسة برلمانية في الثامن من فبراير/شباط، لاختيار رئيس الحكومة الجديدة، على أن يتم البدء بتسلم ملفات المرشحين لرئاستها في الأول من الشهر ذاته.

وقال صالح خلال كلمة له قبل تعليق الجلسة البرلمانية إلى الأسبوع المقبل “سيتسلم مقرر المجلس ملفات المرشحين لمنصب رئيس الوزراء، ثم تتشاور لجنة خارطة الطريق مع المجلس الأعلى للدولة”.

وتثير مساعي مجلس النواب الليبي لتغيير الحكومة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة مخاوف من أن تفضي هذه التحركات -حال نجاحها- إلى استفحال الأزمة الراهنة، وتعميق الانقسام، وعودة شبح الحرب بين المكونات العسكرية التابعة لأطراف الصراع.