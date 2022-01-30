بعد منتصف الليل.. ما العمل الواجب والعاجل لإغاثة نازحي الشمال السوري؟

لا يزال النشطاء والمدونون يتبادلون مقاطع فيديو تظهر الكارثة التي يعاني منها اللاجئون السوريون على وجه الخصوص في الشمال السوري وما ألحقته من أضرار بالمخيمات البدائية للنازحين وتحولها إلى برك ومستنقعات.

وحذر خبراء الإرصاد الجوية من أن التقلبات والمنخفضات الجوية قد تتكرر خلال الشتاء مع ما تحمله من معاناة وكوارث طبيعية لمخيمات الشمال السوري وقاطنيه.

وأعلنت منظمة “استجابة سوريا”، عن تواصل ارتفاع عدد المخيمات المتضررة من العواصف المطرية والثلجية، وأن أكثر من 70% من القاطنين في مخيمات النزوح لا يمكنهم الحصول على مواد التدفئة.