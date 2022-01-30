مدة الفيديو 01 hours 51 minutes 44 seconds 01:51:44

من برنامج: بعد منتصف الليل بعد منتصف الليل.. ما الخيارات المتاحة أمام المعارضة في تونس؟

قال الرئيس التونسي قيس سعيّد إنه يعمل وفقًا للقانون وبناء عل الدستور من أجل تطهير البلاد من كل من استولى على مقدراتها، واصفًا أن من يدعي عكس ذلك “كاذب ومفتر”.

اقرأ المزيد

وأضاف سعيّد بأن التدابير الاستثنائية تهدف للوصول إلى المرحلة المستقرة والمعبرة عن إرادة الشعب. يأتي هذا فيما تواصل قوى سياسية تونسية دعوتها إلى وضع نهاية لإجراءات الرئيس قيس سعيّد الاستثنائية والعودة إلى المسار الدستوري. ودعا رئيس مجلس النواب التونسي المعلق راشد الغنوشي، إلى إلغاء قرارات الرئيس الأخيرة، ثم إقامة حوار وطني للخروج مما أسماه الأزمة السياسية الحالية.

المصدر : الجزيرة مباشر