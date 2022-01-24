نازحو الشمال السوري: متى تنتهي معاناة أطفالنا من موجة البرد القارس؟

يعاني النازحون في شمال سوريا من ظروف معيشية غير إنسانية جراء منخفضات جوية وعواصف ثلجية متوالية تضرب دولًا عدة في الشرق الأوسط.

على منصات التواصل الاجتماعي تداول المدونون العديد من المقاطع المصورة لمعاناة النازحين السوريين جراء العواصف الثلجية التي أسقطت المئات من الخيام في الشمال السوري، والتي يقطنها نحو 1.5 مليون نازح.

وفرضت الثلوج والأمطار حصارًا على المخيمات، وأدت إلى قطع الطرق ومحاصرة مدنيين وهدم خيام في مناطق بريفي حلب وإدلب، وما يزال النازحون يستغيثون طلبًا لأيسر مقومات الحياة التي تعينهم في هذه الأجواء.