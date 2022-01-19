السودان.. هل تؤيد لجوء المحتجين إلى “التتريس” والعصيان المدني لتحقيق مطالبهم؟

أعلنت كيانات سودانية، الدخول في عصيان مدني وزيادة التصعيد، احتجاجًا على سقوط قتلى في مظاهرات 17 يناير/كانون الثاني الجاري للمطالبة بالحكم المدني.

ووجهت شبكة الصحفيين السودانيين نداءً عاجلًا إلى كل المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان دوليا واقليميا، لحملة تضامن دولية لوقف جرائم قوات السلطة ضد الإنسان السوداني.

وذكرت الشبكة أن “الوقت حان للإضراب الشامل والعصيان المدني والتتريس لغل يد العدو، وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان، قد دعت إلى العصيان المدني الشامل لمدة يومين ردا على قتل متظاهرين بالخرطوم.

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى، الإثنين الماضي، مظاهرات للمطالبة بـ”الحكم المدني الكامل” في البلاد.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، يمر السودان باحتجاجات، ردا على إجراءات “استثنائية” اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية “انقلابا عسكريا”، في مقابل نفي الجيش.