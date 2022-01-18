بعد منتصف الليل.. تطورات المشهد السياسي في السودان

أعلنت كيانات سودانية الدخول في عصيان مدني وزيادة التصعيد، احتجاجًا على سقوط قتلى في مظاهرات مطالبة بالحكم المدني وعودة العسكر إلى ثكناتهم.

جاء ذلك في بيانات منفصلة صادرة عن لجان مقاومة ولاية الخرطوم، وشبكة الصحفيين، والهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم، وصحيفة الجريدة.

وقالت لجان المقاومة في بيانها “ندعو كل الثوار والثائرات أن يغلقوا الخرطوم إغلاقًا شاملًا وينصبوا المتاريس في كل مكان”.

وفي السياق ذاته، دعا الاتحاد الأوربي السلطة العسكرية لإيقاف العنف تجاه المتظاهرين السلميين، مشددًا على دعمه للشعب السوداني، ومؤكدًا أن العنف واحتجاز الصحفيين يُبعد السودان عن طريق الاستقرار.

واتهم الاتحاد الأوربي السلطات العسكرية السودانية بتقييد حرية التعبير منذ “الانقلاب” مشيرًا إلى سحب السلطات السودانية ترخيص قناة الجزيرة مباشر.

بدورها، قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن متظاهرين سلميين يُقتلون بشكل شبه يومي في السودان على يد قوات الأمن، وإن تلك القوات تقمع منتقدي السلطة والصحفيين، مطالبة بالإيقاف الفوري لاستخدام القوة غير المبررة.