رفض واسع لقرار سحب ترخيص “الجزيرة مباشر” في السودان

بموجب قرار صادر عن وكيل وزارة الإعلام السودانية المكلف نصر الدين أحمد، سحبت السلطات ترخيص (الجزيرة مباشر)، واتهمت القناة بالتناول غير المهني للشأن السوداني، ومخالفة السلوكيات المهنية.

وفي بيان لشبكة الجزيرة عبر موقعها الرسمي، دعت السلطات السودانية إلى الرجوع عن القرار، كما طالبت بتمكين القناة من مواصلة عملها الصحفي بغير عوائق أو ترهيب.

كما دانت شبكة الصحفيين السودانيين حظر عمل قناة الجزيرة مباشر، وعدّته منافيًا للمواثيق الدولية لحرية التعبير والصحافة، وقالت إن القرار جزء من عمليات ممنهجة ومدبرة لخنق الحقيقة وإخماد حرية الصحافة والإعلام.

وفي السياق، قالت السفارة الأمريكية في الخرطوم عبر تويتر إن “إلغاء ترخيص قناة الجزيرة مباشر خطوة إلى الوراء بالنسبة لحرية الصحافة، التي هي حجر الزاوية في التحول الديمقراطي”.

وسبق أن أغلقت السلطات السودانية، في 30 مايو/أيار 2019، مكتبَي قناتَي الجزيرة الإخبارية والجزيرة مباشر، لكنها تراجعت عن القرار بعد شهرين من إصداره، وسمحت للقناتيْن باستئناف العمل.