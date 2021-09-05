ما دلالات وانعكاسات إعلان حركة النهضة تحمل مسؤولية الأوضاع في تونس؟

إلى الأن الغنوشي والحركة في منطقة وسط بين تجربة تركيا أردوغان وتركيا أربكان لكن ولله الحمد لم تصل بعد إلى تجربة مصر والإخوان، فلم يحشد الجمهور ولم يعتصم بالميادين ولم يسير التظاهرات