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من برنامج: بعد منتصف الليل

ما دلالات وانعكاسات إعلان حركة النهضة تحمل مسؤولية الأوضاع في تونس؟

أكدت حركة النهضة التونسية مجددا أنها تتحمل المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع إلى جانب الأطراف الذين حكمت معهم، وذلك حسب حجمها في المشاركة في الحكم وإدارة البلاد.
5/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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