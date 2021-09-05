إلى الأن الغنوشي والحركة في منطقة وسط بين تجربة تركيا أردوغان وتركيا أربكان لكن ولله الحمد لم تصل بعد إلى تجربة مصر والإخوان، فلم يحشد الجمهور ولم يعتصم بالميادين ولم يسير التظاهرات
01:50:24
من برنامج: بعد منتصف الليل
ما دلالات وانعكاسات إعلان حركة النهضة تحمل مسؤولية الأوضاع في تونس؟
أكدت حركة النهضة التونسية مجددا أنها تتحمل المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع إلى جانب الأطراف الذين حكمت معهم، وذلك حسب حجمها في المشاركة في الحكم وإدارة البلاد.
5/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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