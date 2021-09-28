تتصاعد التوترات بين المكونين المدني والعسكري شركاء الفترة الانتقالية في السودان، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، وانتقادات من المكون المدني للمؤسسة العسكرية لتدخلها في الحكم.
01:52:07
من برنامج: بعد منتصف الليل
السودان.. هل وصلت الأمور إلى مرحلة القطيعة بين العسكريين والمدنيين؟
أعلنت الحكومة السودانية الأسبوع الماضي عن احباط محاولة انقلابية فاشلة، قام بها ضباطا ومدنيين مرتبطين بنظام الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير، لكن سرعان ما سيطرت الحكومة على مقاليد الأمور.
28/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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