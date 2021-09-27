تباينت مواقف الكيانات السياسية والحركات المسلحة في السودان تجاه الشراكة مع المكون العسكري في مجلس السيادة الانتقالي لاستكمال الفترة الانتقالية.
01:39:51
من برنامج: بعد منتصف الليل
تصاعد ملفت للخلاف بين المدنيين والعسكر.. ما مسارات الأزمة الراهنة في السودان؟
شهدت العاصمة السودانية الخرطوم تصاعدا لافتا للخلاف بين شركاء السلطة في المرحلة الانتقالية، وأعلنت لجنة تفكيك النظام صدور تعليمات للقوات المشتركة التي تحرس مقر اللجنة والعقارات المستردة بالانسحاب منها.
27/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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