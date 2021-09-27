تصاعد ملفت للخلاف بين المدنيين والعسكر.. ما مسارات الأزمة الراهنة في السودان؟

قال الخبير الاقتصادي السوداني محمد الناير، إن إغلاق خطي تصدير واستيراد النفط في السودان، يتسبب في خسائر كبيرة على اقتصاد السودان وجنوب السودان، فضلًا عن الأثر على تجارة السودان الدولية.