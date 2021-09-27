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01:39:51

من برنامج: بعد منتصف الليل

تصاعد ملفت للخلاف بين المدنيين والعسكر.. ما مسارات الأزمة الراهنة في السودان؟

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم تصاعدا لافتا للخلاف بين شركاء السلطة في المرحلة الانتقالية، وأعلنت لجنة تفكيك النظام صدور تعليمات للقوات المشتركة التي تحرس مقر اللجنة والعقارات المستردة بالانسحاب منها.
27/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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(الجزيرة)

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01:52:50
(الجزيرة)

كيف ترون إعلان الرئيس التونسي تقديم قانون جديد للانتخابات؟

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السودان.. تصاعد الخلافات بين شركاء الحكم بسبب لجنة إزالة التمكين ومسؤول يتوقع انقلابا جديدا (فيديو)

أكد عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد بالسودان، صلاح مناع، أن الشرطة ستواصل عملية تأمين مواقع اللجنة، وذلك بعد ساعات من إعلان القوة المشتركة التي تضم قوات نظامية الانسحاب من 22 موقعا.

26/9/2021
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