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من برنامج: بعد منتصف الليل

هل تعود ليبيا للمربع الأول بعد سحب البرلمان الثقة من الحكومة وردود الفعل الرافضة؟

أعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي حجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد دبيبة، مؤكدا أن 89 نائبًا من أصل 113 نائبًا حاضرين في طبرق شرق البلاد، صوّتوا على سحب الثقة.
26/9/2021-|آخر تحديث: 26/9/202104:28 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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(الجزيرة)

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01:43:14
(الجزيرة)

ما أسباب تزايد معدلات الانتحار وما سبل حلها؟

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ليبيا.. المجلس الأعلى للدولة يقر قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

أقر المجلس الأعلى للدولة الليبي بأغلبية 49 صوتا، قانوني الانتخابات الرئاسية والتشريعية، المقرر إجرائها يوم 24 من ديسمبر/كانون الأول المقبل، وقيد ترشح العسكريين للرئاسة إلا بضوابط محددة.

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