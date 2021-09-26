أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها من “تقارير بشأن قيام مجلس النواب بحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية”.
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من برنامج: بعد منتصف الليل
هل تعود ليبيا للمربع الأول بعد سحب البرلمان الثقة من الحكومة وردود الفعل الرافضة؟
أعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي حجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد دبيبة، مؤكدا أن 89 نائبًا من أصل 113 نائبًا حاضرين في طبرق شرق البلاد، صوّتوا على سحب الثقة.
26/9/2021-|آخر تحديث: 26/9/202104:28 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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