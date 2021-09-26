هل تعود ليبيا للمربع الأول بعد سحب البرلمان الثقة من الحكومة وردود الفعل الرافضة؟

اقترح رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، تبني خريطة طريق تقضي بإجراء انتخابات برلمانية في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وإرجاء الانتخابات الرئاسية إلى ما بعد الاستفتاء على الدستور.