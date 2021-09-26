أدانت منظمات حقوقية تونسية ودولية، اليوم السبت، قرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد بتعزيز صلاحياته في الدستور على حساب الحكومة والبرلمان، واعتبرتها “انفرادا بالحكم” و”انحرافا غير مسبوق”.
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من برنامج: بعد منتصف الليل
كيف ترون إعلان الرئيس التونسي تقديم قانون جديد للانتخابات؟
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أنه سيقدم قانونا جديدا للانتخابات في البلاد حتى يكون النائب مسؤولا أمام ناخبيه، وسيعين قريبا رئيسا جديدا للوزراء، وأكد سريان النصوص والأحكام المتعلقة بالحقوق والحريات.
26/9/2021-|آخر تحديث: 26/9/202104:24 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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