السودان.. ما هي مآلات الأوضاع في ظل الاتهامات المتبادلة بين العسكريين والمدنيين؟

أكد نائب رئيس حزب الأمة القومي السوداني إبراهيم الأمين أن أي انقلاب عسكري في السودان لن يكتب له النجاح، مشيرا إلى أن الانقلابات مرفوضة من الشعب السوداني ومن المحيط الإقليمي والدولي.