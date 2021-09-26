قال عضو مجلس السيادة السوداني (محمد الفكي سليمان) إن هجوم رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان على المكون المدني الهدف منه إنتاج عملية سياسية يتم التحكم فيها من قبل المكون العسكري بإدخال أشخاص لتولي مناصب.
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من برنامج: بعد منتصف الليل
السودان.. ما هي مآلات الأوضاع في ظل الاتهامات المتبادلة بين العسكريين والمدنيين؟
بعد الإعلان عن المحاولة الانقلابية الفاشلة في السودان، ما زال التوتر وتبادل الاتهامات قائمًا بين المكون العسكري والمكون المدني لمجلس السيادة السوداني.
26/9/2021-|آخر تحديث: 26/9/202104:26 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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