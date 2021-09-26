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من برنامج: بعد منتصف الليل

السودان.. ما هي مآلات الأوضاع في ظل الاتهامات المتبادلة بين العسكريين والمدنيين؟

بعد الإعلان عن المحاولة الانقلابية الفاشلة في السودان، ما زال التوتر وتبادل الاتهامات قائمًا بين المكون العسكري والمكون المدني لمجلس السيادة السوداني.
26/9/2021-|آخر تحديث: 26/9/202104:26 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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السودان.. عضو بمجلس السيادة: العلاقة بين المكون المدني والعسكري ليست بخير

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