ما أسباب تزايد معدلات الانتحار وما سبل حلها؟

أعلنت شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن انتحار اثنين آخرين من رجال الأمن الذين تعاملوا مع الهجوم الذي استهدف الكونغرس في يناير/كانون الثاني، لترتفع حالات الانتحار بينهم إلى أربعة.