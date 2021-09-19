تصدرت حادثة انتحار فتاة بأحد المراكز التجارية الشهيرة بالعاصمة المصرية القاهرة، أحاديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ اللحظة التي انتشر فيه مقطع مصور يظهر كيفية إقدام الفتاة على الانتحار.
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من برنامج: بعد منتصف الليل
ما أسباب تزايد معدلات الانتحار وما سبل حلها؟
شددت منظمة الصحة العالمية على ضرورة إعطاء الأولوية لبرامج الوقاية من الانتحار خاصة مع مرور 18 شهرًا من تفشي جائحة كورونا وما سببتها من تفاقم عوامل الخطر المرتبطة بالسلوك الانتحارية.
19/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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