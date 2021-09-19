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01:52:21

من برنامج: بعد منتصف الليل

ما أسباب تزايد معدلات الانتحار وما سبل حلها؟

شددت منظمة الصحة العالمية على ضرورة إعطاء الأولوية لبرامج الوقاية من الانتحار خاصة مع مرور 18 شهرًا من تفشي جائحة كورونا وما سببتها من تفاقم عوامل الخطر المرتبطة بالسلوك الانتحارية.
19/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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