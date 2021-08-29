البث الحي
01:52:21

من برنامج: بعد منتصف الليل

ما دلالات وتداعيات تفجيري مطار كابل؟

أكدت مصادر طبية أفغانية أن عدد قتلى تفجيري مطار كابل الخميس الماضي ارتفع إلى 175 قتيل وإصابة أكثر من 200 آخرين، وصرح مصدر من حركة طالبان بأن 28 على الأقل من مسلحي الحركة أصيبوا في التفجير.
29/8/2021-|آخر تحديث: 29/8/202104:38 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
بعد منتصف الليل
(الجزيرة)

هدنة في درعا وتصعيد ضد إدلب.. إلى أين تتجه أوضاع المعارضة السورية؟

01:49:05
(الجزيرة)

تداعيات عودة حركة طالبان على المنطقة والنظام العالمي

01:45:55
(الجزيرة)

حرب أفغانستان.. من الرابح والخاسر في صراع العشرين عاما؟

01:53:48
(الجزيرة)

التوقعات المرجوة لمستقبل أفغانستان بعد سيطرة طالبان

01:50:10
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
بعد منتصف الليل
(الجزيرة)

هدنة في درعا وتصعيد ضد إدلب.. إلى أين تتجه أوضاع المعارضة السورية؟

01:49:05
(الجزيرة)

تداعيات عودة حركة طالبان على المنطقة والنظام العالمي

01:45:55
(الجزيرة)

حرب أفغانستان.. من الرابح والخاسر في صراع العشرين عاما؟

01:53:48
(الجزيرة)

التوقعات المرجوة لمستقبل أفغانستان بعد سيطرة طالبان

01:50:10
شاهد المزيد

حول هذه القصة

وحدة التحقق بالجزيرة مباشر تكشف تداول فيديوهات مضللة لانفجار مطار كابل

نشرت بعض الحسابات على مواقع التواصل مقاطع فيديو وصورا ادعت أنها للانفجار الذي وقع في محيط مطار كابل مساء الخميس، وكشفت وحدة التحقق في الجزيرة مباشر حقيقة مقاطع الفيديو والصور المضللة التي جرى تداولها.

26/8/2021
المزيد من البرامج

ما الدور الذي يلعبه المفكر الفرنسي بيرنارد هينري في أفغانستان؟

(الجزيرة)

تصريحات لرئيس الحكومة الليبية تثير غضبا واسعا في تونس

(الجزيرة)

تشييع جثمان الطفل الفلسطيني عمر حسن أبو النيل

(الجزيرة)

حملة فلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء من الاحتلال

(الجزيرة)
الأكثر قراءة
مقالات

القرضاوي وزيارة طالبان في قندهار وتماثيل بوذا

الوفد المفاوض لطالبان يضع الشيخ القرضاوي في الصورة بعد احدى الجولات.

“هرمون التستوستيرون”.. كيف يؤثر على ضحاياه وما أسباب نقصه؟ (فيديو)

كثير من الناس يتجنب ذكر مشاكله الجنسية بسبب الشعور بالحرج (غيتي)

نورزان الشمري.. مقتل “حسناء بغداد” يهز العراق وفيديو يوثق اللحظات الأخيرة

نورزان الشمري أثار مقتلها غضب العراقيين (مواقع التواصل)
مقالات

بالقانون.. عودة الحرافيش لشوارع مصر المحروسة

السايس