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من برنامج: بعد منتصف الليل ما دلالات وتداعيات تفجيري مطار كابل؟

أكدت مصادر طبية أفغانية أن عدد قتلى تفجيري مطار كابل الخميس الماضي ارتفع إلى 175 قتيل وإصابة أكثر من 200 آخرين، وصرح مصدر من حركة طالبان بأن 28 على الأقل من مسلحي الحركة أصيبوا في التفجير.

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المصدر : الجزيرة مباشر