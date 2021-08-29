يعد التفجير الذي أسفر عن مقتل 13 جنديا أمريكيا على الأقل بالقرب من مطار العاصمة كابل أمس الخميس، أعنف هجوم ضد قوات الولايات المتحدة منذ عام 2011 في أفغانستان.
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من برنامج: بعد منتصف الليل
ما دلالات وتداعيات تفجيري مطار كابل؟
أكدت مصادر طبية أفغانية أن عدد قتلى تفجيري مطار كابل الخميس الماضي ارتفع إلى 175 قتيل وإصابة أكثر من 200 آخرين، وصرح مصدر من حركة طالبان بأن 28 على الأقل من مسلحي الحركة أصيبوا في التفجير.
29/8/2021-|آخر تحديث: 29/8/202104:38 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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