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من برنامج: بعد منتصف الليل

هدنة في درعا وتصعيد ضد إدلب.. إلى أين تتجه أوضاع المعارضة السورية؟

تشهد الساحة السورية تطورات جديدة خاصة في مناطق المعارضة، حيث تشهد درعا جنوبي البلاد هدنة جديدة بين العشائر والنظام السوري برعاية روسية لوضع حد لأعنف معارك شهدتها المنطقة.
26/8/2021-|آخر تحديث: 26/8/202103:38 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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(الجزيرة)

حرب أفغانستان.. من الرابح والخاسر في صراع العشرين عاما؟

01:53:48
(الجزيرة)

التوقعات المرجوة لمستقبل أفغانستان بعد سيطرة طالبان

01:50:10
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