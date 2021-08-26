بحثًا عن رزق يؤمن فيه معيشة عائلته، خرج هذا الأب السوري باكرًا وحين عاد لم يجد لا عائلة ولا بيت، 4 أطفال ودعهم وهم نائمون، في مجزرة أخرى لنظام بشار الأسد وروسيا في إدلب.
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من برنامج: بعد منتصف الليل
هدنة في درعا وتصعيد ضد إدلب.. إلى أين تتجه أوضاع المعارضة السورية؟
تشهد الساحة السورية تطورات جديدة خاصة في مناطق المعارضة، حيث تشهد درعا جنوبي البلاد هدنة جديدة بين العشائر والنظام السوري برعاية روسية لوضع حد لأعنف معارك شهدتها المنطقة.
26/8/2021-|آخر تحديث: 26/8/202103:38 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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