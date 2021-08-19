كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة مع شبكة (ABC- إيه بي سي) أنّ قوات بلاده يمكن أن تبقى في أفغانستان لما بعد الموعد النهائي المقرّر لانسحابها إذا ما تطلّب إجلاء جميع الأمريكيين ذلك.
01:53:48
من برنامج: بعد منتصف الليل
حرب أفغانستان.. من الرابح والخاسر في صراع العشرين عاما؟
“لقد انتصرنا في الحرب وأندحر الامريكيون”، هكذا صرح عدد من قادة طالبان إثر دخول قوات الحركة القصر الرئاسي وإحكام السيطرة على العاصمة الأفغانية كابول من جديد بعد غياب دام 20 عاما.
19/8/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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