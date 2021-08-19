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من برنامج: بعد منتصف الليل

حرب أفغانستان.. من الرابح والخاسر في صراع العشرين عاما؟

“لقد انتصرنا في الحرب وأندحر الامريكيون”، هكذا صرح عدد من قادة طالبان إثر دخول قوات الحركة القصر الرئاسي وإحكام السيطرة على العاصمة الأفغانية كابول من جديد بعد غياب دام 20 عاما.
19/8/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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قال وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان إن على حركة طالبان التقيّد بخمسة شروط لكي يحظى نظامها باعتراف المجتمع الدولي، مشدّداً على أن ما تدلي به من “تصريحات معتدلة” لا قيمة له إن لم يقرن بالفعل.

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