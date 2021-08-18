أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، بجهود دولة قطر لتعزيز الحوار بين حركة طالبان وبقية الأطراف الأفغانية، معربا عن أمله في أن تؤدي إلى “انتقال شامل وسلمي” للسلطة في أفغانستان.
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من برنامج: بعد منتصف الليل
التوقعات المرجوة لمستقبل أفغانستان بعد سيطرة طالبان
في أول مؤتمر صحفي بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابل، أعلنت الحركة أن الحرب في أفغانستان قد انتهت، وأصدرت توجيهات لمسلحيها بعدم دخول مقار البعثات الدبلوماسية الخالية في كابل.
18/8/2021-|آخر تحديث: 18/8/202105:00 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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