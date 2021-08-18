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من برنامج: بعد منتصف الليل التوقعات المرجوة لمستقبل أفغانستان بعد سيطرة طالبان

في أول مؤتمر صحفي بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابل، أعلنت الحركة أن الحرب في أفغانستان قد انتهت، وأصدرت توجيهات لمسلحيها بعدم دخول مقار البعثات الدبلوماسية الخالية في كابل.

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المصدر : الجزيرة مباشر