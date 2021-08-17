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من برنامج: بعد منتصف الليل

ماهي الدروس المستفادة من مشهد سيطرة طالبان على كابل؟

سيطر مقاتلو حركة طالبان، مساء الأحد الماضي، على القصر الرئاسي بعد ساعات من مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد وتجول عدد من قيادات طالبان في القصر الرئاسي.
17/8/2021-|آخر تحديث: 18/8/202109:12 AM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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01:50:10
(الجزيرة)

الشباب العربي والهجرة غير النظامية

01:50:13
(الجزيرة)

45 قاضيا تونسيا يدعون سعيّد لوقف التعدي على سلطة القضاء

02:06:30
(الجزيرة)

هل تنجح مبادرة الجزائر في حل قضية سد النهضة؟

01:53:57
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بعد سيطرة طالبان على كابل.. ماكرون: يجب مكافحة الإرهاب الإسلامي بكل أشكاله (فيديو)

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمة متلفزة، اليوم الإثنين “وجوب ألا تصبح أفغانستان مجددا معقلا للإرهاب”، مؤكدا أن تحرك فرنسا “يهدف أولا إلى مواصلة مكافحة الإرهاب الإسلامي بكل أشكاله”.   

16/8/2021
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