دافع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الإثنين، عن قرار انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، مؤكداً تمسكه بهذه السياسة وأن الوقت حان للمغادرة من هذا البلد بعد 20 سنة من الحرب.
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من برنامج: بعد منتصف الليل
ماهي الدروس المستفادة من مشهد سيطرة طالبان على كابل؟
سيطر مقاتلو حركة طالبان، مساء الأحد الماضي، على القصر الرئاسي بعد ساعات من مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد وتجول عدد من قيادات طالبان في القصر الرئاسي.
17/8/2021-|آخر تحديث: 18/8/202109:12 AM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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