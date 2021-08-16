إذن هذا هو الاستقرار الذي تريده أوربا لتونس ولدول المنطقة، وهو ما قد يجعلها تتدخل في اللحظة الحاسمة للضغط على الرئيس التونسي قيس سعيد من أجل تهدئة الأمور
01:50:13
من برنامج: بعد منتصف الليل
الشباب العربي والهجرة غير النظامية
نشر الموقع الألماني دويتشه فيله تقريرا حديثا عن ظاهرة جديدة للهجرة غير النظامية تشهدها تونس حاليا وهي ما أسماها “ظاهرة التهريب الذاتي” بدلاً من الدفع للمهربين الذين يكدسون العشرات في قوارب صغيرة.
16/8/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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