الشباب العربي والهجرة غير النظامية

إذن هذا هو الاستقرار الذي تريده أوربا لتونس ولدول المنطقة، وهو ما قد يجعلها تتدخل في اللحظة الحاسمة للضغط على الرئيس التونسي قيس سعيد من أجل تهدئة الأمور