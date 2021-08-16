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من برنامج: بعد منتصف الليل

الشباب العربي والهجرة غير النظامية

نشر الموقع الألماني دويتشه فيله تقريرا حديثا عن ظاهرة جديدة للهجرة غير النظامية تشهدها تونس حاليا وهي ما أسماها “ظاهرة التهريب الذاتي” بدلاً من الدفع للمهربين الذين يكدسون العشرات في قوارب صغيرة.
16/8/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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