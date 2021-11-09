الانتخابات الليبية.. برأيك ما التوقعات والتحديات؟

قال خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إن إجراء الانتخابات بالطريقة التي خطط لها مجلس النواب وفي هذه الظروف الخاصة من تاريخ ليبيا قد يؤدي إلى حرب أهلية.