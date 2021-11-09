قال خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إن مجموعة القوانين المتعلقة بانتخاب الرئيس وقانون الانتخابات البرلمانية تضمنت مغالطات ومخالفات، وأقرت من المجلس دون أن تعرض على أعضاء مجلس النواب.
01:51:50
الانتخابات الليبية.. برأيك ما التوقعات والتحديات؟
أعلنت المفوضية الليبية العليا للانتخابات عن فتح باب الترشح في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تمهيدا لإقامة الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
9/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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