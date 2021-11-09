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من برنامج: بعد منتصف الليل

الانتخابات الليبية.. برأيك ما التوقعات والتحديات؟

أعلنت المفوضية الليبية العليا للانتخابات عن فتح باب الترشح في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تمهيدا لإقامة الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
9/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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مدة الفيديو 01 hours 43 minutes 34 seconds

تزايد الضغوط الدولية على الجيش.. ما السيناريوهات المحتملة لأزمة السودان؟

مدة الفيديو 01 hours 47 minutes 32 seconds

أهالي الشيخ جراح يرفضون التسوية التي قدمتها المحكمة الإسرائيلية العليا

مدة الفيديو 01 hours 36 minutes 59 seconds

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من برنامج: المسائية

خالد المشري: القوانين المتعلقة بالانتخابات الليبية تضمنت مخالفات

قال خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إن مجموعة القوانين المتعلقة بانتخاب الرئيس وقانون الانتخابات البرلمانية تضمنت مغالطات ومخالفات، وأقرت من المجلس دون أن تعرض على أعضاء مجلس النواب.

عبد الله اللافي يكشف عن تفاصيل مبادرته السياسية للخروج من الأزمة الليبية (فيديو)

قال عبد الله اللافي نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إن البلاد تعيش اليوم حالة من “الانسداد السياسي” الحقيقي بشأن عملية الإعداد للانتخابات المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

Published On 1/11/2021
من برنامج: المسائية

ليبيا.. التخطيط لفتح باب تسجيل المرشحين للانتخابات

قال عماد السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، إن إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية سيكون وفقا للقوانين الصادرة عن مجلس النواب، وإن المفوضية تعد مجلس النواب مخولا بإصدار القوانين.

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