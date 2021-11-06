ما هي أسباب ارتفاع معدلات الجريمة في العالم العربي؟

هزت جريمة قتل الشارع المصري، بعد إقدام شخص على قتل رجل في أحد شوارع مدينة الإسماعيلية، وقطع رأسه وتجول بها في المكان وسط ذهول المارة، فيما قالت وزارة الداخلية إن الفاعل “مهتز نفسيا”.