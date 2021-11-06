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من برنامج: بعد منتصف الليل

ما هي أسباب ارتفاع معدلات الجريمة في العالم العربي؟

تابع المجتمع العربي خلال الأيام الماضية وقوع عدد من الجرائم المروعة في عدد من الدول العربية، وصاحب تلك الجرائم تغطيات إعلامية واسعة وجدل كبير حول ما يشهده مجتمعنا العربي من جرائم وطرق تنفيذها.
6/11/2021-|آخر تحديث: 6/11/202102:31 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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تزايد الضغوط الدولية على الجيش.. ما السيناريوهات المحتملة لأزمة السودان؟

مدة الفيديو 01 hours 47 minutes 32 seconds

أهالي الشيخ جراح يرفضون التسوية التي قدمتها المحكمة الإسرائيلية العليا

مدة الفيديو 01 hours 36 minutes 59 seconds

السودان.. كيف ترى المفاوضات الجارية بين الجيش والمدنيين؟

مدة الفيديو 01 hours 46 minutes 43 seconds

الحرية والتغيير يعلن عدم التفاوض مع المكون العسكري

مدة الفيديو 01 hours 54 minutes 45 seconds
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متهم بجريمة قتل ينتزع مسدس شرطية أثناء التحقيق ويحاول الهرب (فيديو)

أثناء استجواب شرطة ولاية نيفادا الأمريكية لأحد المتهمين أخذ الوضع منعطفًا خطيرًا عندما انتزع المشتبه به مسدس المُحقِّقة داخل غرفة التحقيق وحاول الهرب، بحسب مقطع فيديو نشر مؤخرا في وسائل إعلام أمريكية.

Published On 21/6/2021
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