هزت جريمة قتل الشارع المصري، بعد إقدام شخص على قتل رجل في أحد شوارع مدينة الإسماعيلية، وقطع رأسه وتجول بها في المكان وسط ذهول المارة، فيما قالت وزارة الداخلية إن الفاعل “مهتز نفسيا”.
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ما هي أسباب ارتفاع معدلات الجريمة في العالم العربي؟
تابع المجتمع العربي خلال الأيام الماضية وقوع عدد من الجرائم المروعة في عدد من الدول العربية، وصاحب تلك الجرائم تغطيات إعلامية واسعة وجدل كبير حول ما يشهده مجتمعنا العربي من جرائم وطرق تنفيذها.
6/11/2021-|آخر تحديث: 6/11/202102:31 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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