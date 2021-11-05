Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
01:47:32
من برنامج: بعد منتصف الليل

تزايد الضغوط الدولية على الجيش.. ما السيناريوهات المحتملة لأزمة السودان؟

أصدر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، قرارا بالإفراج عن أربعة وزراء احتجزوا إثر الانقلاب العسكري الشهر الماضي، في الوقت الذي يتصاعد فيه الضغط الدولي لاستئناف مسار الانتقال الديمقراطي.
5/11/2021-|آخر تحديث: 5/11/202103:06 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
بعد منتصف الليل

أهالي الشيخ جراح يرفضون التسوية التي قدمتها المحكمة الإسرائيلية العليا

مدة الفيديو 01 hours 36 minutes 59 seconds

السودان.. كيف ترى المفاوضات الجارية بين الجيش والمدنيين؟

مدة الفيديو 01 hours 46 minutes 43 seconds

الحرية والتغيير يعلن عدم التفاوض مع المكون العسكري

مدة الفيديو 01 hours 54 minutes 45 seconds

السودان.. توقعات مليونية 30 أكتوبر

مدة الفيديو 01 hours 48 minutes 45 seconds
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
بعد منتصف الليل

أهالي الشيخ جراح يرفضون التسوية التي قدمتها المحكمة الإسرائيلية العليا

مدة الفيديو 01 hours 36 minutes 59 seconds

السودان.. كيف ترى المفاوضات الجارية بين الجيش والمدنيين؟

مدة الفيديو 01 hours 46 minutes 43 seconds

الحرية والتغيير يعلن عدم التفاوض مع المكون العسكري

مدة الفيديو 01 hours 54 minutes 45 seconds

السودان.. توقعات مليونية 30 أكتوبر

مدة الفيديو 01 hours 48 minutes 45 seconds
شاهد المزيد

حول هذه القصة

السودان.. الإفراج عن وزراء بحكومة حمدوك والكشف عن ملامح تسوية سياسة مرتقبة

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان إن محادثات أثمرت عن خطوط عريضة لاتفاق محتمل على عودة إلى تقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين، يشمل إعادة رئيس الحكومة المنحلة عبد الله حمدوك إلى منصبه.

Published On 5/11/2021
من برنامج: ديوان السودان

جيفري فيلتمان: البرهان وداعموه خطفوا وخانوا تطلعات الشعب السوداني

دعا المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان لإتخاذ خطوات لإعادة الحكومة المدنية، مشيرا إلى أن البرهان والعسكريين الذين يدعونه خطفوا وخانوا تطلعاته.

من برنامج: المسائية

فيلتمان يعرب عن قلقه بشأن المسار الديمقراطي في السودان

دعا المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إلى اتخاذ خطوات لإعادة الحكومة المدنية وإطلاق سراح المعتقلين.

المزيد من البرامج

انقسام رواد التواصل في لبنان بشأن موقف قرداحي من الاستقالة

السلطات التونسية تصدر مذكرة اعتقال دولية بحق المرزوقي

تفاعل واسع مع بيان المجلس الأعلى للقضاء في تونس

تونس.. اختصار التدابير الاستثنائية دون تحديد سقف زمني

الأكثر قراءة

المشري للجزيرة مباشر: إجراء الانتخابات بالشروط الحالية قد تؤدي لحرب أهلية (فيديو)

مصادر للجزيرة مباشر: إعلان مجلس سيادة جديد في السودان خلال ساعات

رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان

تزايد حالات “الصداع” تزامنا مع جائحة كورونا.. إليك الأسباب وطرق العلاج (فيديو)

مقالات

الفقه الإسلامي والمسح على الجوارب