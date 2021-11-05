قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان إن محادثات أثمرت عن خطوط عريضة لاتفاق محتمل على عودة إلى تقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين، يشمل إعادة رئيس الحكومة المنحلة عبد الله حمدوك إلى منصبه.
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تزايد الضغوط الدولية على الجيش.. ما السيناريوهات المحتملة لأزمة السودان؟
أصدر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، قرارا بالإفراج عن أربعة وزراء احتجزوا إثر الانقلاب العسكري الشهر الماضي، في الوقت الذي يتصاعد فيه الضغط الدولي لاستئناف مسار الانتقال الديمقراطي.
5/11/2021-|آخر تحديث: 5/11/202103:06 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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