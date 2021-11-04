قالت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية “إن قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارة سرية للقاهرة، قبل يوم من الانقلاب العسكري في السودان”.
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السودان.. كيف ترى المفاوضات الجارية بين الجيش والمدنيين؟
قالت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية إن هناك بوادر لتوصل طرفي الصراع السياسي في السودان إلى اتفاق جديد لتقاسم السلطة، في ظل ضغوط دولية على العسكريين للعودة إلى ما قبل 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
4/11/2021-|آخر تحديث: 4/11/202107:58 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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