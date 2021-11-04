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من برنامج: بعد منتصف الليل السودان.. كيف ترى المفاوضات الجارية بين الجيش والمدنيين؟

قالت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية إن هناك بوادر لتوصل طرفي الصراع السياسي في السودان إلى اتفاق جديد لتقاسم السلطة، في ظل ضغوط دولية على العسكريين للعودة إلى ما قبل 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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المصدر : الجزيرة مباشر