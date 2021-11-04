Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
01:46:43
من برنامج: بعد منتصف الليل

السودان.. كيف ترى المفاوضات الجارية بين الجيش والمدنيين؟

قالت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية إن هناك بوادر لتوصل طرفي الصراع السياسي في السودان إلى اتفاق جديد لتقاسم السلطة، في ظل ضغوط دولية على العسكريين للعودة إلى ما قبل 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
4/11/2021-|آخر تحديث: 4/11/202107:58 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
بعد منتصف الليل

أهالي الشيخ جراح يرفضون التسوية التي قدمتها المحكمة الإسرائيلية العليا

مدة الفيديو 01 hours 36 minutes 59 seconds

الحرية والتغيير يعلن عدم التفاوض مع المكون العسكري

مدة الفيديو 01 hours 54 minutes 45 seconds

السودان.. توقعات مليونية 30 أكتوبر

مدة الفيديو 01 hours 48 minutes 45 seconds

هل تؤثر إجراءات البرهان على مكاسب السودان خلال العامين الماضيين؟

مدة الفيديو 01 hours 38 minutes 57 seconds
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
بعد منتصف الليل

أهالي الشيخ جراح يرفضون التسوية التي قدمتها المحكمة الإسرائيلية العليا

مدة الفيديو 01 hours 36 minutes 59 seconds

الحرية والتغيير يعلن عدم التفاوض مع المكون العسكري

مدة الفيديو 01 hours 54 minutes 45 seconds

السودان.. توقعات مليونية 30 أكتوبر

مدة الفيديو 01 hours 48 minutes 45 seconds

هل تؤثر إجراءات البرهان على مكاسب السودان خلال العامين الماضيين؟

مدة الفيديو 01 hours 38 minutes 57 seconds
شاهد المزيد

حول هذه القصة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي(يمين) ورئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان(يسار)

وول ستريت جورنال: البرهان التقى السيسي سرا قبل يوم من “الانقلاب” في السودان

قالت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية “إن قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارة سرية للقاهرة، قبل يوم من الانقلاب العسكري في السودان”.

Published On 4/11/2021

الخارجية الأمريكية: لن نقبل بسيطرة العسكريين على السلطة في السودان

قالت الخارجية الأمريكية إنها لن تقبل ببسط قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان والعسكريين في البلاد على مقاليد السلطة عقب الإطاحة بالحكومة المدنية الانتقالية في الخامس والعشرين من الشهر الماضي.

Published On 3/11/2021

أكسيوس: إدارة بايدن طلبت من إسرائيل إقناع جنرالات السودان بإنهاء الانقلاب

قال موقع (أكسيوس) الأمريكي إن إدارة بايدن “طلبت من الحكومة الإسرائيلية استخدام علاقاتها الوثيقة مع زعيم الانقلاب السوداني والرئيس الفعلي الفريق عبد الفتاح البرهان لحث الجيش على إعادة الحكومة المدنية”.

Published On 3/11/2021
المزيد من البرامج

هن.. ماذا تحتاج هي من هو لبناء زواج ناجح؟

تصريح لوزارة التجارة الصينية يثير الذعر عالميا

حي الشيخ جراح يتصدر مواقع التواصل مجددا

جيفري فيلتمان: البرهان وداعموه خطفوا وخانوا تطلعات الشعب السوداني

الأكثر قراءة

والدها معتقل سابق.. طفلة سورية تفوز بالمركز الأول لبطولة الشطرنج في فرنسا (فيديو)

السودان.. مظاهرات بالعاصمة الخرطوم مناهضة لقرارات قائد الجيش (فيديو)

نائب في البرلمان البريطاني: بوريس جونسون متهم بدعم الإسلاموفوبيا قولا وفعلا (فيديو)

مقالات

فقه الغناء والموسيقى في ضوء القرآن والسنة