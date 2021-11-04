أهالي الشيخ جراح يرفضون التسوية التي قدمتها المحكمة الإسرائيلية العليا

قرر قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية تأجيل جلسة النطق في قرار إجلاء 4 عائلات عن حي الشيخ جراح بعد ظهور بيانات جديدة، ولم يتحدد موعد إصدار قرار بشأن القضية، ولا عقد جلسة أخرى للمحكمة.