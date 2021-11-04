جدد عارف حماد المتحدث باسم عائلات “حي الشيخ جراح” رفضهم التسوية التي طرحتها محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا.
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أهالي الشيخ جراح يرفضون التسوية التي قدمتها المحكمة الإسرائيلية العليا
رفض أهالي الشيخ جراح بالإجماع التسوية التي اقترحتها المحكمة الإسرائيلية العليا والتي تعتبر أهالي الحي “مستأجرين محميين” عند الجمعية الاستيطانية “نحلات شمعون” والتي تمهد لمصادرة حقهم في أراضيهم.
4/11/2021-|آخر تحديث: 4/11/202107:55 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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