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البث الحي
01:36:59
من برنامج: بعد منتصف الليل

أهالي الشيخ جراح يرفضون التسوية التي قدمتها المحكمة الإسرائيلية العليا

رفض أهالي الشيخ جراح بالإجماع التسوية التي اقترحتها المحكمة الإسرائيلية العليا والتي تعتبر أهالي الحي “مستأجرين محميين” عند الجمعية الاستيطانية “نحلات شمعون” والتي تمهد لمصادرة حقهم في أراضيهم.
4/11/2021-|آخر تحديث: 4/11/202107:55 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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الحرية والتغيير يعلن عدم التفاوض مع المكون العسكري

مدة الفيديو 01 hours 54 minutes 45 seconds

السودان.. توقعات مليونية 30 أكتوبر

مدة الفيديو 01 hours 48 minutes 45 seconds

هل تؤثر إجراءات البرهان على مكاسب السودان خلال العامين الماضيين؟

مدة الفيديو 01 hours 38 minutes 57 seconds
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حول هذه القصة

القدس.. عائلات الشيخ جراح ترفض تسوية مقترحة من محكمة الاحتلال لإخلاء منازلها (فيديو)

أجمع سكان حي الشيخ جراح بمدينة القدس الشرقية المحتلة على رفض “التسوية” المقترحة من طرف محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا، والتي عرضت تحويلهم إلى “مستأجرين محميين” لدى إحدى الجمعيات الاستيطانية. 

Published On 2/11/2021

الاحتلال يواصل تهويد المقبرة اليوسفية ويقرر الاستيلاء على أراض بالشيخ جراح (فيديو)

تواصل قوات الاحتلال أعمال التهويد في المقبرة اليوسفية الملاصقة لأسوار البلدة القديمة بالقدس لليوم الثامن على التوالي، بينما أصدرت محكمة إسرائيلية قرارا بالاستيلاء على 5 دونمات بحي الشيخ جراح.

Published On 1/11/2021
من برنامج: هاشتاج

إرجاء الحكم في إجلاء عائلات فلسطينية عن حي الشيخ جراح

قرر قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية تأجيل جلسة النطق في قرار إجلاء 4 عائلات عن حي الشيخ جراح بعد ظهور بيانات جديدة، ولم يتحدد موعد إصدار قرار بشأن القضية، ولا عقد جلسة أخرى للمحكمة.

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