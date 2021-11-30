تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
34:18
من برنامج: بعد منتصف الليل

ماذا تعرف عن سلالة “أوميكرون” المتحور الجديد من كورونا؟

“أوميكرون”، متحور كورونا آخر يظهر من جديد على الساحة ويثير مخاوف جديدة من ارتفاع في الإصابات والوفيات، وتم اكتشاف أول إصابة به في 24 نوفمبر/تشرين الثاني في جنوب أفريقيا.
30/11/2021-|آخر تحديث: 30/11/202111:28 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
بعد منتصف الليل

كيف ترى إصرار “تنسيقيات المقاومة” السودانية على رفض التفاوض مع الجيش؟

مدة الفيديو 01 hours 10 minutes 00 seconds

احتجاجات الشارع السوداني.. ما تداعياتها على العملية السياسية؟

مدة الفيديو 01 hours 46 minutes 04 seconds

هل ينجح حمدوك في إدارة الأزمة السودانية الراهنة؟

مدة الفيديو 01 hours 40 minutes 38 seconds

ما الموقف الراهن للشارع العربي تجاه الديمقراطية؟

مدة الفيديو 01 hours 40 minutes 00 seconds
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
بعد منتصف الليل

كيف ترى إصرار “تنسيقيات المقاومة” السودانية على رفض التفاوض مع الجيش؟

مدة الفيديو 01 hours 10 minutes 00 seconds

احتجاجات الشارع السوداني.. ما تداعياتها على العملية السياسية؟

مدة الفيديو 01 hours 46 minutes 04 seconds

هل ينجح حمدوك في إدارة الأزمة السودانية الراهنة؟

مدة الفيديو 01 hours 40 minutes 38 seconds

ما الموقف الراهن للشارع العربي تجاه الديمقراطية؟

مدة الفيديو 01 hours 40 minutes 00 seconds
شاهد المزيد

حول هذه القصة

أوميكرون.. شركات تبدأ تطوير نسخ جديدة من لقاحاتها والصحة العالمية تحذّر من خطر “مرتفع جدا”

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن ظهور المتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون) يمثل خطرا “مرتفعا جدا” على مستوى العالم في وقت بدأت شركات العمل على نسخة جديدة من لقاحات مضادة للمتحور.

Published On 30/11/2021
من برنامج: المسائية

بريطانيا.. إجراءات جديدة لإبطاء تفشي متحور أوميكرون

أعلن رئيس لوزراء البريطاني بوريس جونسون عن اتخاذ بلاده إجراءات جديدة تشمل جميع الوافدين، وذلك بعد الكشف عن إصابتين جديدتين بمتحور أوميكرون في مسعى من السلطات البريطانية لإبطاء تفشي السلالة الجديدة.

المزيد من البرامج
الأكثر قراءة