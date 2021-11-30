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من برنامج: بعد منتصف الليل ماذا تعرف عن سلالة “أوميكرون” المتحور الجديد من كورونا؟

“أوميكرون”، متحور كورونا آخر يظهر من جديد على الساحة ويثير مخاوف جديدة من ارتفاع في الإصابات والوفيات، وتم اكتشاف أول إصابة به في 24 نوفمبر/تشرين الثاني في جنوب أفريقيا.

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المصدر : الجزيرة مباشر