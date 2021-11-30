حذرت منظمة الصحة العالمية من أن ظهور المتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون) يمثل خطرا “مرتفعا جدا” على مستوى العالم في وقت بدأت شركات العمل على نسخة جديدة من لقاحات مضادة للمتحور.
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ماذا تعرف عن سلالة “أوميكرون” المتحور الجديد من كورونا؟
“أوميكرون”، متحور كورونا آخر يظهر من جديد على الساحة ويثير مخاوف جديدة من ارتفاع في الإصابات والوفيات، وتم اكتشاف أول إصابة به في 24 نوفمبر/تشرين الثاني في جنوب أفريقيا.
30/11/2021-|آخر تحديث: 30/11/202111:28 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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