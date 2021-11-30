منذ أن تم الإعلان عن الاتفاق السياسي بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، والشارع السوداني ما يزال يترقب خطوات حمدوك في إدارة الأزمة الراهنة.
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كيف ترى إصرار “تنسيقيات المقاومة” السودانية على رفض التفاوض مع الجيش؟
تتواصل في السودان الاحتجاجات والدعوات للتظاهر لإعلان رفض ما وصفوه بـ”الانقلاب العسكري” والمطالبة بالتسليم الفوري لكامل السلطة إلى المكون المدني.
30/11/2021-|آخر تحديث: 30/11/202111:31 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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