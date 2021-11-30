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من برنامج: بعد منتصف الليل

كيف ترى إصرار “تنسيقيات المقاومة” السودانية على رفض التفاوض مع الجيش؟

تتواصل في السودان الاحتجاجات والدعوات للتظاهر لإعلان رفض ما وصفوه بـ”الانقلاب العسكري” والمطالبة بالتسليم الفوري لكامل السلطة إلى المكون المدني.
30/11/2021-|آخر تحديث: 30/11/202111:31 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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حول هذه القصة

من برنامج: بعد منتصف الليل

هل ينجح حمدوك في إدارة الأزمة السودانية الراهنة؟

منذ أن تم الإعلان عن الاتفاق السياسي بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، والشارع السوداني ما يزال يترقب خطوات حمدوك في إدارة الأزمة الراهنة.

من برنامج: المسائية

ما مدى قبول الشارع السوداني لاتفاق البرهان وحمدوك؟

أكد الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني على أن التنفيذ الدقيق السياسي الذي وقعه مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان يضمن الوصول بالبلاد إلى انتخابات نزيهة وإنهاء الفترة الانتقالية.

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