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من برنامج: بعد منتصف الليل هل ينجح حمدوك في إدارة الأزمة السودانية الراهنة؟

منذ أن تم الإعلان عن الاتفاق السياسي بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، والشارع السوداني ما يزال يترقب خطوات حمدوك في إدارة الأزمة الراهنة.

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المصدر : الجزيرة مباشر