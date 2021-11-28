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01:40:38
من برنامج: بعد منتصف الليل

هل ينجح حمدوك في إدارة الأزمة السودانية الراهنة؟

منذ أن تم الإعلان عن الاتفاق السياسي بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، والشارع السوداني ما يزال يترقب خطوات حمدوك في إدارة الأزمة الراهنة.
28/11/2021-|آخر تحديث: 28/11/202111:46 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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احتجاجات الشارع السوداني.. ما تداعياتها على العملية السياسية؟

مدة الفيديو 01 hours 46 minutes 04 seconds

ما الموقف الراهن للشارع العربي تجاه الديمقراطية؟

مدة الفيديو 01 hours 40 minutes 00 seconds

ما مصير الاتفاق السياسي بين حمدوك والبرهان؟

مدة الفيديو 01 hours 07 minutes 38 seconds

ما المآلات المرتقبة لانتخابات الرئاسة في ليبيا؟

مدة الفيديو 36 minutes 33 seconds
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حول هذه القصة

فائز السليك المستشار الإعلامي السابق لحمدوك: الشعب السوداني أبطل سيناريو اختطاف الثورة (فيديو)

قال فائز السليك المستشار الإعلامي السابق لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن الإجراءات التي اعتمدها الفريق أول عبد الفتاح البرهان ضد حكومة حمدوك كانت “قرصنة سياسية واختطافا للمرحلة الانتقالية”.

Published On 27/11/2021
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