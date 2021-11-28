قال فائز السليك المستشار الإعلامي السابق لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن الإجراءات التي اعتمدها الفريق أول عبد الفتاح البرهان ضد حكومة حمدوك كانت “قرصنة سياسية واختطافا للمرحلة الانتقالية”.
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هل ينجح حمدوك في إدارة الأزمة السودانية الراهنة؟
منذ أن تم الإعلان عن الاتفاق السياسي بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، والشارع السوداني ما يزال يترقب خطوات حمدوك في إدارة الأزمة الراهنة.
28/11/2021-|آخر تحديث: 28/11/202111:46 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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