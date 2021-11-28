احتجاجات الشارع السوداني.. ما تداعياتها على العملية السياسية؟

أطلقت السلطات السودانية، فجر اليوم السبت سراح 3 معتقلين سياسيين بينهم وزير شؤون مجلس الوزراء السابق (خالد عمر يوسف) كانوا معتقلين مع آخرين منذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي.