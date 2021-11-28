أطلقت السلطات السودانية، فجر اليوم السبت سراح 3 معتقلين سياسيين بينهم وزير شؤون مجلس الوزراء السابق (خالد عمر يوسف) كانوا معتقلين مع آخرين منذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي.
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احتجاجات الشارع السوداني.. ما تداعياتها على العملية السياسية؟
تظاهر آلاف المواطنين في شوارع الخرطوم ومدن سودانية أخرى مع استمرار الاحتجاجات على الاتفاق بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
28/11/2021-|آخر تحديث: 28/11/202111:43 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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