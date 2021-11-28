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من برنامج: بعد منتصف الليل

احتجاجات الشارع السوداني.. ما تداعياتها على العملية السياسية؟

تظاهر آلاف المواطنين في شوارع الخرطوم ومدن سودانية أخرى مع استمرار الاحتجاجات على الاتفاق بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
28/11/2021-|آخر تحديث: 28/11/202111:43 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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هل ينجح حمدوك في إدارة الأزمة السودانية الراهنة؟

مدة الفيديو 01 hours 40 minutes 38 seconds

ما الموقف الراهن للشارع العربي تجاه الديمقراطية؟

مدة الفيديو 01 hours 40 minutes 00 seconds

ما مصير الاتفاق السياسي بين حمدوك والبرهان؟

مدة الفيديو 01 hours 07 minutes 38 seconds

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