ما مصير الاتفاق السياسي بين حمدوك والبرهان؟

تقدم 12 وزيرا من وزراء الحرية والتغيير في السودان باستقالات مكتوبة إلى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وذلك بعد تكليف حمدوك بتشكيل حكومة كفاءات عقب توقيعه اتفاقا سياسيا مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.