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من برنامج: بعد منتصف الليل

ما مصير الاتفاق السياسي بين حمدوك والبرهان؟

تتواصل بيانات وإعلانات الترحيب الدولي بالاتفاق السياسي الجديد الموقع بين قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وكان العامل الدولي أحد محاور الجدل في السودان.
24/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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كيف ترى اتفاق البرهان وحمدوك؟ وهل يلبي مطالب الثورة أم ينقلب عليها؟

مدة الفيديو 01 hours 53 minutes 59 seconds

كيف ترى الاهتمام العربي بتطورات الأحداث في السودان؟

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مدة الفيديو 43 minutes 55 seconds
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حول هذه القصة

من برنامج: المسائية

استقالة 12 من وزراء الحرية والتغيير في السودان

تقدم 12 وزيرا من وزراء الحرية والتغيير في السودان باستقالات مكتوبة إلى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وذلك بعد تكليف حمدوك بتشكيل حكومة كفاءات عقب توقيعه اتفاقا سياسيا مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

من برنامج: بعد منتصف الليل

كيف ترى الاهتمام العربي بتطورات الأحداث في السودان؟

شهد الاتفاق السياسي بين قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك مزيدا من التأييد، حيث وزعت بريطانيا مشروع بيان صحفي على أعضاء مجلس الأمن للترحيب بالاتفاق.

من برنامج: المسائية

السودان.. اتفاق سياسي بين البرهان وحمدوك

أحدث الاتفاق السياسي بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك جدلا بين الناشطين والمدونين والسياسيين، وأعلن تجمع المهنيين السودانيين رفضه للاتفاق ووصفه باتفاق الخيانة.

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