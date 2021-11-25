تقدم 12 وزيرا من وزراء الحرية والتغيير في السودان باستقالات مكتوبة إلى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وذلك بعد تكليف حمدوك بتشكيل حكومة كفاءات عقب توقيعه اتفاقا سياسيا مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
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ما مصير الاتفاق السياسي بين حمدوك والبرهان؟
تتواصل بيانات وإعلانات الترحيب الدولي بالاتفاق السياسي الجديد الموقع بين قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وكان العامل الدولي أحد محاور الجدل في السودان.
24/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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