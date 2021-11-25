ما تزال العاصمة السودانية الخرطوم تشهد احتجاجات وأحداث دامية وردود فعل دولية منددة بقرارات قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي وحل بموجبها الحكومة ومجلس السيادة.
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ما الموقف الراهن للشارع العربي تجاه الديمقراطية؟
كثيرا ما نسمع مَن يقول إن الشعوب العربية لم تصل بعد إلى مرحلة تسمح لها بممارسة الديمقراطية كأداة للحكم، وأصحاب هذا المعتقد يذهبون إلى أن النظام الديمقراطي نظام متطور يصلح لشعوب تمتلك ثقافة ووعي.
25/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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