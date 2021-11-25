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من برنامج: بعد منتصف الليل

ما الموقف الراهن للشارع العربي تجاه الديمقراطية؟

كثيرا ما نسمع مَن يقول إن الشعوب العربية لم تصل بعد إلى مرحلة تسمح لها بممارسة الديمقراطية كأداة للحكم، وأصحاب هذا المعتقد يذهبون إلى أن النظام الديمقراطي نظام متطور يصلح لشعوب تمتلك ثقافة ووعي.
25/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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بعد منتصف الليل

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بعد منتصف الليل

ما مصير الاتفاق السياسي بين حمدوك والبرهان؟

مدة الفيديو 01 hours 07 minutes 38 seconds

ما المآلات المرتقبة لانتخابات الرئاسة في ليبيا؟

مدة الفيديو 36 minutes 33 seconds

كيف ترى اتفاق البرهان وحمدوك؟ وهل يلبي مطالب الثورة أم ينقلب عليها؟

مدة الفيديو 01 hours 53 minutes 59 seconds

كيف ترى الاهتمام العربي بتطورات الأحداث في السودان؟

مدة الفيديو 01 hours 46 minutes 32 seconds
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من برنامج: بعد منتصف الليل

السودان.. ما السبيل لتحقيق التحول الديمقراطي؟

ما تزال العاصمة السودانية الخرطوم تشهد احتجاجات وأحداث دامية وردود فعل دولية منددة بقرارات قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي وحل بموجبها الحكومة ومجلس السيادة.

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الإضراب العام يشل أغلب مناحي الحياة بمدينة عقارب التونسية

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من برنامج: هاشتاج

تواصل المظاهرات في مدينة عقارب التونسية

تواصلت المظاهرات في مدينة عقارب التونسية لليوم الثالث على التوالي رفضا لإعادة فتح مكب للنفايات بالمدينة، فيما شل الإضراب العام الذي دعا له اتحاد الشغل أغلب مناحي الحياة في المدينة.

رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان

إدانة أمريكية “صريحة” لاستيلاء الجيش على السلطة في السودان وخيانة الثورة

أصدر مسؤولون أمريكيون عدة بيانات رسمية أدانوا خلالها الإجراءات التي أعلنها قائد القوات المسلحة في السودان عبد الفتاح البرهان واعتبروها استيلاء على السلطة من حكومة انتقالية مدنية وخيانة للثورة.

Published On 26/10/2021
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