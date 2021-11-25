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من برنامج: بعد منتصف الليل ما الموقف الراهن للشارع العربي تجاه الديمقراطية؟

كثيرا ما نسمع مَن يقول إن الشعوب العربية لم تصل بعد إلى مرحلة تسمح لها بممارسة الديمقراطية كأداة للحكم، وأصحاب هذا المعتقد يذهبون إلى أن النظام الديمقراطي نظام متطور يصلح لشعوب تمتلك ثقافة ووعي.

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المصدر : الجزيرة مباشر