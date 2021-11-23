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من برنامج: بعد منتصف الليل

كيف ترى اتفاق البرهان وحمدوك؟ وهل يلبي مطالب الثورة أم ينقلب عليها؟

وقع القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، اتفاقا سياسيا مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وذلك في أعقاب ضغوط دولية مكثفة ومظاهرات متواصلة تطالب بالحكم المدني.
23/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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كيف ترون قرار الداخلية البريطانية باتخاذ إجراءات لحظر حركة حماس؟

مدة الفيديو 43 minutes 55 seconds

ما آفاق حل الأزمة السودانية؟

مدة الفيديو 59 minutes 00 seconds

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مدة الفيديو 01 hours 56 minutes 10 seconds
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الأمين العام المساعد للجامعة العربية: اسم حمدوك يضيف الكثير للاتفاق السياسي في السودان (فيديو)

قال حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية إن وجود اسم رئيس الوزراء الانتقالي عبد الله حمدوك يضيف الكثير للاتفاق السياسي، الذي وقعه مع قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

Published On 21/11/2021

السودان.. تجمع المهنيين والحزب الشيوعي يرفضان اتفاق البرهان – حمدوك والأخير يباشر مهام رئاسة الوزارة

أعلن تجمع المهنيين السودانيين والحزب الشيوعي، الأحد، رفضهما لاتفاق سياسي وقعه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك، في محاولة لإنهاء الأزمة في البلاد.

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عبد الواحد محمد نور رئيس ومؤسس حركة جيش تحرير السودان

مؤسس حركة جيش تحرير السودان: حمدوك أصبح موظفا لدى العسكريين واتفاقه مع البرهان شرعنة للانقلاب (فيديو)

رفض عبد الواحد محمد نور رئيس ومؤسس حركة جيش تحرير السودان الاعتراف بالاتفاق المبرم، اليوم الأحد، بين عبد الفتاح البرهان القائد العام للجيش السوداني ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

Published On 21/11/2021
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