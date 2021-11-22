أعلنت الأمم المتحدة أمس الجمعة، استمرار تعاملها مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، وذلك تعليقًا على شروع بريطانيا في استصدار قانون يصنف الحركة “منظمة إرهابية”.
43:55
كيف ترون قرار الداخلية البريطانية باتخاذ إجراءات لحظر حركة حماس؟
أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل أنها شرعت في استصدار قانون يصنف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منظمة إرهابية، وأرجعت بريتي القرار إلى أن “حماس لديها إمكانيات إرهابية كبيرة، وأسلحة متطورة”.
21/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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