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43:55
من برنامج: بعد منتصف الليل

كيف ترون قرار الداخلية البريطانية باتخاذ إجراءات لحظر حركة حماس؟

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل أنها شرعت في استصدار قانون يصنف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منظمة إرهابية، وأرجعت بريتي القرار إلى أن “حماس لديها إمكانيات إرهابية كبيرة، وأسلحة متطورة”.
21/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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من برنامج: المسائية

حركة حماس تختتم اجتماعاتها في القاهرة

أعلنت حركة حماس اختتام اجتماعاتها في القاهرة، وبحثت الحركة الملفات والتطورات الخاصة بالقدس والأقصى وقضية الأسرى وحصار غزة، مؤكدة مكانة مصر ودورها في المنطقة والقضية الفلسطينية.

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حركة حماس في مفترق طرق

حركة حماس حركة إسلامية، تستمد قوتها من امتدادها الجغرافي والتاريخي في الأمة، ومن كونها حركة مجاهدة؛ إذ إنها تحمل قضية مقدسة وليست وطنية فقط، وإنما هي قضية أمة ووقف للأمة ومقدسات للأمة وليست للفلسطينيي

مقال رأي بقلمد. وصفي عاشور أبو زيد
Published On 30/9/2021
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