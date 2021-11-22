كيف ترون قرار الداخلية البريطانية باتخاذ إجراءات لحظر حركة حماس؟

قضت المحكمة الجزائية السعودية، الأحد، بالحبس 15 عاما على الممثل السابق لحركة حماس لديها، محمد الخضري، ضمن أحكام طالت 69 أردنيا وفلسطينيا، تراوحت ما بين البراءة والسجن 22 عاما.